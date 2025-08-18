山梨中央銀行は今秋に、ヴァンフォーレ甲府やアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）とコラボした新しい形態の店舗を、同行の旧・甲府駅前支店（山梨県甲府市）にて開設する。●銀行の常識を変える未来型店舗今秋に開設する新形態店舗では、1階に新たに導入するAIアバター受付機が対応し、より高度な相談には遠隔相談端末にて専門スタッフが対応する、山梨中央銀行のキャッシュレス店が設けられる。口座開設や振り込みといった銀行