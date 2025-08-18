歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。野外フェスに出演し、楽屋での貴重なショットを公開した。17日に都内で開催された「コカ・コーラ SUMMER FES 音楽LIVE」に出演したきゃりー。真っ赤なレザーの衣装にツインテール、さらに衣装と同じ色の大きな被り物をかぶって登場し、六本木ヒルズアリーナの特設野外ステージで、詰めかけた観客を盛り上げた。ライブ終了後、ストーリーズにて「サ