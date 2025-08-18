今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１４７円台半ばを中心とする一進一退が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円００～１４８円００銭。 今晩は、米８月ＮＡＨＢ住宅市場指数が発表される。また、ボウマン米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長に発言機会があるほか、ウクライナのゼレンスキー大統領がトランプ米大統領とワシントンで会談を行う。ただ、全体的に展開材料に乏しく、やや方