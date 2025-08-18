子どもだけで出かける機会も多い夏休み。気をつけたいのが交通事故です。悲しい事故を防ごうと、小学校と警視庁とが連携し、新たな取り組みが始まっています。小学5年「自転車用の歩道があるんですけど、たまにそこに人が飛び出してきてびっくりしたり、冷や汗をかいたりしたことは何回かあります」なくならない子どもの交通事故。東京都内では今年、6月までに867件発生し、小学生の事故は6割を超えます。さらに、全体の7割近くを