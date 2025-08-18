【ハノイ＝竹内駿平】フィリピンのマニラ首都圏マニラ市で日本人２人が銃撃されて死亡し、所持品を奪われた事件で、地元当局は１８日、容疑者２人を拘束したと発表した。在フィリピン日本大使館や地元当局によると、日本人の２人は１５日夜、マニラ市の路上でタクシーから降車した直後、近づいてきた男に背後から拳銃で撃たれ死亡した。容疑者は所持品を奪って現場から逃走していた。地元当局の発表によると、容疑者の１人が