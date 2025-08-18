気象台は、午後5時22分に、大雨警報（土砂災害）を北本市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・北本市に発表 18日17:22時点南部では、18日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量70mm■川越市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜の