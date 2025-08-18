伊豆・村の駅 ラスカ熱海店では8月2日〜31日の土日祝、熱海の夏を盛り上げるイベント「夏福市」を開催する。熱海の夏を盛り上げるイベントを開催期間中は、日替わり体験イベントとして、おたますくいや詰め放題、輪投げ、ピンポン玉を使ったゲームなどで農産物がお得に入手できるチャレンジ企画を実施。8月9日・23日には静岡県産の枝豆を含んだ農産物2種類がおたまで一回ずつすくえた数だけもらえる「おたまですくいチャレンジ」(3