日本将棋連盟は１８日、岩崎夏子女流２級が奨励会６級に合格したと発表した。岩崎は昨年４月１日付で福間香奈女流六冠以来の１２歳以下の女流棋士となった。現在も現役最年少の女流棋士として、女流順位戦Ｄ級、各棋戦の予選などに出場している。女性で奨励会に合格するのは、岩崎で２２人目。奨励会在籍経験のある女流棋士では１９人目となる。９月の奨励会入会後は、女流棋士と重籍になる。岩崎は「もっと強くなれるように