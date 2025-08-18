18日未明、三重県松阪市で18歳から19歳の男女3人が乗った乗用車が道路脇の住宅に突っ込む事故があり、19歳の女子大学生が死亡しました。事故があったのは、松阪市小黒田町で、18日午前3時ごろ、付近の住民から「音を聞いて外に出たら車が壁に衝突している」と通報がありました。近所の人「ぶつかった音は、爆発音です、 ここも揺れたぐらい」「運転手が出てきて『事故してしまった』と周りの人に大きな声で言っていた」警察により