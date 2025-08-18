有名人を両親に持つ長女と長男が、仲良しショットを披露した。２人で仲良く肩を組む。女優でモデルのＳＵＭＩＲＥ（３０）と、弟で俳優やシンガー・ソングライター、モデルとして活躍する佐藤緋美（ひみ、２５）だ。それぞれのインスタグラムのストーリーズに、同じ写真をアップした。２人の両親は俳優の浅野忠信と元妻で歌手のＣＨＡＲＡ。よく見るとどちらも両親に似ている。