やまやコミュニケーションズはこのほど、チューブタイプの明太子「めんたいチューブ」から新フレーバー「博多のごはん 岩のりめんたい」(756円)の販売を開始した。「博多のごはん 岩のりめんたい」(756円)同商品は、やまやの焼明太子に天草産の天然岩のりを甘辛く炊き上げた海苔佃煮を合わせており、まろやかな味わいが特徴。パッケージには、岩のりをイメージした黒を基調に、九州ならではの博多織のモチーフをあしらったデザイン