２０１３年に日本で放送され、大ヒットを記録した韓国ドラマ「太陽を抱く月」に出演した女優のハン・ガイン（４３）が１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、過去に３度の流産を経験したことを告白した。ハン・ガインは０５年に、俳優のヨン・ジョンフン（４６）と結婚している。ハン・ガインは「（長女の）ジェイを産む前、赤ちゃんを３回流産した」と明かし、その後は妊娠に恐怖を抱くようになったと言及。「慎