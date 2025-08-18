アトレ新浦安店は8月30日、新浦安駅と協力し「新浦安駅×アトレ新浦安 親子で遊ぼう！わくわく鉄道ひろば」を開催する。時間は12:00〜16:00。新浦安駅×アトレ新浦安親子で遊ぼう！わくわく鉄道ひろばイベント当日は、自分の好きなメッセージを模擬LED発車標に表示できる企画やNゲージ運転会、こども駅長の制服を着て写真を撮影する体験、缶バッジ作りなど鉄道にちなんだコンテンツを用意。人気の駅長犬も登場し、会場を盛り上げ