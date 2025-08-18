【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「初めて来たことに対するときめきと、アジアツアーの最後という達成感と名残惜しい感情を抱きながら、全力を尽くしました」（LE SSERAFIM） LE SSERAFIMが8月16日、シンガポールインドアスタジアム （Singapore Indoor Stadium）で公演を実施し、『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN ASIA』の幕を閉じた。LE SSERAFIMは、台北 （7月19日～20日）、香港