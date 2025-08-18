金子昇が自身のInstagramを更新。田中樹（SixTONES）との2ショットを公開した。 【画像】田中樹＆金子昇の自撮りショット／『ぼくらの七日間戦争 2025』キービジュアル＆田中樹キャラクタービジュアル／顔合わせ＆制作発表会の様子 金子と田中は、田中が主演を務める舞台『ぼくらの七日間戦争 2025』で共演。同作は8月24日に大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面で幕を開け、京都・京都劇場、愛知・東海市芸術劇場大ホ&