ファーストは8月4日、「しあわせなときに関する調査」の結果を発表した。同調査は5月12日〜30日、20歳以上の男女265名を対象に、インターネットで実施した。自身が感じるしあわせな状態とはどういった状態ですか自身が感じるしあわせな状態とはどういった状態であるか尋ねたところ、圧倒的に多い回答は「家族・友人・恋人・ペットと時間を過ごしているとき」(55.8%)だった。続いて「美味しいものを飲食しているとき」(9.1%)、「趣