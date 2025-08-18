石川県能登町では16日、夏恒例となっているござれ祭りが開かれました。能登町のやなぎだ植物公園で開かれた「ござれ祭り」。会場には地元のキリコ9基が並べられる中、歌手の渡辺真知子さんのライブや輪島市の和太鼓チームによるステージが繰り広げられ盛り上がりを見せていました。500機のドローンが柳田の夜空に！この日、訪れた人たちの注目を集めたのはドローンショー。500機のドローンが柳田の夜空を彩ります。キリコ灯籠や石