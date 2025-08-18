インフォ・ラウンジはこのほど、自治体向けフォトクラウドサービス「OpenPhoto」の全面リニューアル版の提供を開始した。Openphotoリニューアル新バージョンでは、自治体の業務効率化と、住民やメディアへの情報発信強化を目的としている。スマートフォン・PCいずれでも快適に閲覧できるレスポンシブ設計とした。主なリニューアルポイントは、画像の表示高さを統一してレイアウト崩れを解消したこと、過去写真の閲覧が安定するよう