地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「御殿敷」はなんて読む？「御殿敷」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、沖縄県の地名で、ひらがな5文字です。いったい、「御殿敷」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は