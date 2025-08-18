JR西日本金沢支社は、8日から17日までのお盆期間中における北陸新幹線などの利用状況を発表しました。北陸新幹線を利用した人の数は1日平均では過去2番目の多さとなりJR北陸線の特急列車も大阪・関西万博効果などで2024年よりも利用者が増加しました。利用者が最も多い新潟県の上越妙高と糸魚川駅間の利用者は、過去最多を記録した2024年並みのおよそ39万3000人となりました。1日あたり3万9000人が利用したこととなり、2024年に次