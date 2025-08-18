スペイン全土で広がっている山火事は、長引く猛暑によって鎮火できず、政府は消火活動に向け兵士500人を追加派遣しました。【映像】消火活動の様子スペインでは数週間続いている猛暑の影響で山火事が相次ぎ、これまでに3人の死亡が確認されました。ロイター通信などによりますと、現在も20件の大規模な山火事が続いています。スペイン北西部のガリシア州では、複数の火災が重なって大規模な火災に発展し、高速道路が通行止