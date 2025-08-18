大手商社の伊藤忠商事とセブン銀行は、金融分野での資本業務提携の検討を開始したと発表しました。【映像】伊藤忠とセブン銀行 金融分野で提携を検討両社は協業の内容や出資額・比率などについて今後検討するとしていて、年内を目指して協議をまとめる方針です。セブン銀行は、セブン‐イレブンの店舗を中心にキャッシュレス決済のチャージなどを備えた新型ATMのサービスを展開していて、国内に2万8000台以上を設置していま