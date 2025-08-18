メ～テレ（名古屋テレビ） お盆休みの乗客を乗せていた新幹線から煙が出て、運転を取りやめた15日のトラブル。JR東海は岐阜羽島駅に停車中の列車を、依然、動かせずにいます。 お盆休みも終盤の15日夜、乗客約250人を乗せた東海道新幹線でトラブルが発生しました。 「停車中の新幹線から白煙が上がっています。辺りは焦げ臭いにおいがしています」(横山大輔カメラマン) 米原駅と岐阜羽島駅の間を走行していた上りの