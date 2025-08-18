俳優の柴咲コウが16日、Instagramを更新。美脚が際立つ白いワンピース姿や、プールで泳ぐ動画など、イタリア旅行を満喫している様子を公開した。【映像】水着ショット（複数カット）&プールで泳ぐ動画これまでにもInstagramで、ハワイやロサンゼルス、「アドリア海で泳ぐ夏」とつづった、水着で海を泳ぐ姿など、海外を訪れた様子をたびたび披露してきた柴咲。イタリア旅行中の水着姿に反響「泳いでるコウちゃん見れるのレ