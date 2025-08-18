米露首脳会談を受けて、ウクライナ和平の行方はどうなっていくのでしょうか。中継です。平山晃一記者（NNNモスクワ）「プーチン大統領は、トランプ氏をロシア寄りの姿勢に転換させました。ロシアの要求が通ったことで、いまはボールをウクライナ側に投げた形です」ロシア国内の報道では、トランプ氏による“異例の歓迎ぶり”が強調されました。“偉大な超大国の復活”を国民にアピールする狙いがあるとみられます。主導権を握った