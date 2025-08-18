シンガー・ソングライターで俳優のアリス・クーパー（77）が、アニメ「ザ・シンプソンズ」に出演したいという。マット・グレイニングによる同番組やライバル番組「ファミリー・ガイ」でも楽曲が使用されているアリスだが、キャラクターの声を担当したことはなく機会を狙っているそうだ。 【写真】こんなおどろおどろしいパフォーマンスをしてるのに、アニメに出たいの!? GRAMMY.c