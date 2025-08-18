岡山市長選に立候補を表明／向谷千鳥さん 任期満了に伴い2025年10月に投票が行われる岡山市長選挙に、市民団体の役員で新人の向谷千鳥さんが無所属で立候補する意向を表明しました。 （岡山市長選に立候補を表明／向谷千鳥さん）「ここ岡山でも市民の声が届く市政に変えたいというのが、私がこのたび決意に改めて至った経緯であります」 向谷さんは福岡県出身の67歳で、市民団体、「市民本位の市政をつくる会」の代表委員