日本テレビの河出奈都美アナウンサーが１７日の同局「シューイチ」でコミックマーケットをロケし、コスプレ姿を披露した。「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイに扮して、１２万人が来場する熱狂の理由を現地調査。放送後にはインスタグラムで、人生初参加となったコミケを振り返った。河出アナは「人生初のコミケ。さらにはコスプレでリポートするという、私にとって本当に、夢のような時間でした！（２日前にロケが決まっ