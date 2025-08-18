オカベは8月5日、そうめんに合わせるトッピングに関するアンケート調査の結果をもとにした好きなそうめんのトッピングランキングを発表した。調査は7月4日〜22日、全国の10代〜80代以上の男女2,139人を対象に行われた。そうめんのトッピングランキング1位は「天ぷら」(42%)となった。理由は「あっさりしたそうめんに、揚げ物のコクが合うから」といった回答が多かったほか、「ボリュームを出したいから」といった回答も挙がってい