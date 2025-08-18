宮内庁の公式インスタグラムで愛子さまの単独での公務や秋篠宮家など皇族方の活動についてきょう18日から情報発信が始まりました。2024年4月に開設された宮内庁の公式インスタグラムは天皇皇后両陛下のご活動を中心に投稿し、206万人がフォローしています。宮内庁の広報室は8月18日から愛子さま単独での公務や秋篠宮ご一家など、宮家の皇族方の活動についても月に一度、まとめた形で情報発信を始めると明らかにしました。宮内庁は