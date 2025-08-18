16日、浜松市で「記録的短時間大雨情報」が発表され、浜松市天竜区では猛烈な雨が降り住宅などに50件以上の浸水被害が出ていたことが判明しました。浜松市は18日からり災証明を受け付けるとともに、災害で発生した廃棄物の持ち込みや回収の受け付けをしています。16日午後4時半ごろ、浜松市天竜区で撮影された映像をみると、強く降り続く雨の影響で道路が川のようになっていることがわかります。この日、浜松市北部では1時間に120