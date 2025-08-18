先週、静岡市が清水駅近くの土地の利活用について「ENEOS」と合意したことにエスパルスサポーターからも期待の声が聞かれました。おととい16日、ホーム・IAIスタジアム日本平で試合があった清水エスパルス。試合前、サポーターに話を聞くと…。（エスパルスサポーター）「もう早くつくってほしくて、ずっと待ってたから、やっと一歩進んだかな。後はいつ出来るのかなと思うぐらい、楽