EXOのカイが、自身初となるソロコンサートツアーのアジア公演を盛況のうちに終えた。【写真】カイ、“素肌ジャケット”で腹筋披露カイのソロコンサートツアー「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR 」は、5月のソウル公演を皮切りに、クアラルンプール、マカオ、ジャカルタ、シンガポール、台北、マニラ、バンコク、横浜、香港など、アジア10都市で開催され、各地の観客から熱い声援を受けた。ツアーの最終公演は、8月16日に香港のアジアワ