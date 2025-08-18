楽天の古謝樹投手が18日、24歳の誕生日を迎えた。本拠の楽天モバイルパークで行われた先発投手練習に参加した左腕は「24歳。まだピチピチです」とニヤリ。「社会人2年目なので、より一層自覚を持って、社会人として恥じないよう私生活と野球面でしっかりと手本となるような姿を見せられるように、引き続き頑張りたい」と所信表明した。19日のロッテ戦（ZOZOマリン）にはチーム最年長40歳の岸が先発。20日の2戦目に先発見込み