¸µRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡Ê32¡áJAPAN TOP TEAM¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£UFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¿´¶­¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC319¡×¤Ç¡¢UFC2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¡£2ÀïÏ¢Â³°ìËÜÉé¤±¤ÇUFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£³¤¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»