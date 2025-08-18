公明党の斉藤鉄夫代表公明党の斉藤鉄夫代表は、参院選で大敗しながら続投を表明した石破茂首相（自民党総裁）について、支持する考えを強調した。首都圏などで18日発売された週刊現代で、公明は首相指名選挙の際に「『石破茂』と書いた責任がある。首相が続ける以上、支える」と述べた。国民民主党に関し「政策的な立ち位置が非常に近い」として、多数派形成に向け秋波を送った。自民は19日に総裁選挙管理委員会の初会合を開き