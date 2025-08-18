（ＣＮＮ）専門家は、ウクライナのゼレンスキー大統領とトランプ米大統領との間で予定されているホワイトハウスでの会談がゼレンスキー氏にとって「困難な」ものになるとの見方を示している。和平合意の条件がウクライナにとって必ずしも有利なものではないためだ。「トランプ氏はゼレンスキー氏に、失った領土の大部分は長期的に失われるということを受け入れなければならないと明確に告げている」と、南カリフォルニア大学中央欧