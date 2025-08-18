違法建築が問題となっている「ノースサファリサッポロ」の運営会社に対し、札幌市は２０２３年に交付した補助金７５０万円の全額返還を、早ければ今週中にも求める見通しです。札幌市によりますと、「ノースサファリサッポロ」の運営会社「サクセス観光」は、宿泊施設を新築するための事業再構築補助金として、２０２３年２月に国から６０００万円の交付を受けました。札幌市も国に連動し、同じ年の１１月に７５０万円