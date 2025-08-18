北海道内各地の旬の食材やご当地グルメが集結する「さっぽろオータムフェスト」の２０２５年の開催概要が発表され、会場の情報収集ができる屋台が新たに登場するということです。９月から札幌・大通公園で開催される「さっぽろオータムフェスト」の開催概要が公表されました。２０２５年は７つのエリアにのべおよそ３００店舗が出店し、４丁目会場には最初の一杯を楽しみながら情報収集ができるＩＮ４屋台が新たに登場