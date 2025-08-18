19日（火）は、前線を伴った低気圧が日本海北部からオホーツク海に進み、前線が北日本付近に停滞します。一方、小笠原諸島付近の高気圧がほとんど停滞し、低気圧や前線に向かって、高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込む見込みです。このため、北海道から東北北部では雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。東北南部から九州にかけては、午前中は晴れる所が多いものの、午後は所々で雨が降り、激しい雷雨となる所