フィリップ モリス ジャパン（PMJ）が、8月16日・17日に開催された国内最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」（東京・大阪）の会場内で、20歳以上の喫煙者を対象とした「IQOS Together X Lounge」を実施した。フェスの熱気に包まれる千葉・幕張メッセとZOZOマリンスタジアムを訪れ、涼しい室内でオリジナルドリンク＆フードが楽しめるほか、さまざまなアクティビティを通じて、加熱式たばこへの理解促進とIQOSのブラン