大雨で車が水没するなどして使えなくなった人達に向けて、熊本県内でレンタカーの無償貸し出しが始まります。しかし、支援用の車が不足しているため、車そのものの寄付も呼びかけています。 【写真を見る】熊本県で“レンタカーが足りない” 被災後の無償貸与 初日で約500件の申し込み車の寄付も追加募集 「災害サポートレンタカー」とは これは、東日本大震災をきっかけに設立された「日本カー