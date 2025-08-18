バレーボール男子日本代表の高橋藍（23＝サントリー）が18日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。高橋は「@diorでショッピング」と投稿。黒のゆったりとしたパンツにデニムジャケットを合わせたコーデを公開した。「オフを利用して、ちょっとだけ自分にご褒美を。いいリフレッシュになりました！！表参道のお店綺麗なデザインで好き！」とつづった。この投稿にフォロワーからは「どんな格好でも似合う