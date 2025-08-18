大阪・道頓堀で発生したビル火災の消火活動＝18日午前10時23分お盆休み明けの朝、大阪屈指の繁華街・道頓堀に爆発音が鳴り響いた。大阪市中央区のビルが燃え、消防隊員2人が犠牲になった18日の火災。焼け落ちたビルの窓から真っ赤な炎や黒煙が上がり、辺りは焦げた臭いが充満した。現場は、多くの観光客や避難を促す警察官らで騒然とした。「ボーン！」。火災当時、燃えたビル付近にいた50代男性の耳を爆発音がつんざいた。直