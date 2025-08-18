東京地方裁判所は、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営していた会社に破産手続きの開始決定を出しました。東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたのは、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営していたMPHです。ミュゼプラチナムの運営会社をめぐっては、業績の悪化によって従業員への賃金の未払いや店舗の休業などの問題が続き、元従業員らが破産を申し立てており、6月には会社の解散を決めていました。帝国データバン