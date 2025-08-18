気象庁は、18日午後5時16分に「記録的短時間大雨情報」を東京都へ発表しました。午後5時までの1時間に、東久留米市付近で約１００ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼18日午後5時までの1時間雨量・東久留米市付近約100ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難について＞特に崖や