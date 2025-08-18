鉄道の運転見合わせに伴い大阪・関西万博会場に来場者が足止めされた問題で、日本国際博覧会協会の石毛博行事務総長は18日の記者会見で、円滑な情報発信や会場施設の開放、飲食物の提供に課題があったと認め、改善する考えを示した。