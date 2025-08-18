日本生命保険は18日、三菱UFJ銀行への出向者が内部情報を不適切に持ち出していた問題に関し、金融庁に社内調査結果を報告した。発生原因や再発防止策の提出を求められていたが「継続調査中」だとして内容は明らかにしていない。