農林水産省は１８日、全国のスーパーで４〜１０日に販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より１９５円高い３７３７円だったと発表した。値上がりは２週ぶり。高価格の新米が出回り始めたことが影響し、調査を始めた２０２２年３月以降、最大の価格上昇となった。新米を含む「銘柄米」は３７円高い４２３９円で、３週ぶりに値上がりした。販売比率は５２％で、前週から７ポイント増加した。早場米の販売量が増え