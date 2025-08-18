お盆休みが明けた18日の静岡県内は朝から気温がぐんぐん上昇。浜松市佐久間で36.6℃。浜松市中央区で36.4℃など、猛暑日となるところもあるなど、静岡県内全地点で30℃を超えました。この厳しい残暑に街の人は…。（静岡市民）「ことしはもうダメ、本当にもう南国になってしまった」（静岡市民）「外出たくないっていう感じがする」（静岡市民）「家の中にいれば涼しい」そして、17日までのお盆休み、行楽地は多くの人で賑わいまし